FSM köprüsündeki çalışma İstanbulluları çileden çıkardı! Metrobüsler dolup taştı

Diğer köprüde durumlar nasıl?: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Çamlıca Gişeleri'nden başlayan trafik Burhaniye'ye kadar devam ediyor. D100 Karayolu'nda ise trafik Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden başlıyor.