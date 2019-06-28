FSM köprüsündeki çalışma İstanbulluları çileden çıkardı! Metrobüsler dolup taştı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 50 gün sürecek olan asfalt yenileme çalışmalarının ikinci gününde de uzun araç kuyrukları oluştururken, evden aracıyla çıkmayanlar da bu çileye dahil oldu.
1988 yılından beri milyonlarca araç sahibine kıta değiştirten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yol bakım çalışması, tüm İstanbul'u etkiledi. Köprüde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazılıyor. Bu da trafiği beraberinde getiriyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde İstanbul Kent Ormanı girişinden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantı yolunda başlayan trafik Anadolu geçişine kadar sürüyor.
Diğer köprüde durumlar nasıl?: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Çamlıca Gişeleri'nden başlayan trafik Burhaniye'ye kadar devam ediyor. D100 Karayolu'nda ise trafik Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden başlıyor.
Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde çevreyoluna çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya istikametinde trafik durma noktasına gelirken, geçişler köprü geçişine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor.