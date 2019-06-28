Mozilla, Android için tasarladığı tarayıcısını duyurdu

Mozilla, Android için tasarladığı yeni nesil internet tarayıcısı Firefox Preview'ı duyurdu.

Mozilla Android için geliştirmiş olduğu yeni tarayıcısı Firefox Android‘in önizleme sürümünü duyurdu ve tüm kullanıcıların kullanımına sundu.



Mozilla’nın GeckoView motoru kullanılarak sıfırdan inşa edildi. Bu uygunlamanın Firefox for Android mobil uygulamasının yerine geçmesi bekleniyor. Android Firefox modeline göre daha hızlı ve güvenli olduğu iddia edilen Firefox Preview, bu güvenlik ve hız özelliklerini GeckoView motoru sayesinde daha iyi bir şekilde kullanıcılara sunuyor.



Gizlilik odaklı tarayıcı

GeckoView hali hazırda gizlilik odaklı mobil tarayıcısı Firefox Focus’a güç veriyor. Ancak Mozilla, GeckoView’in tüm gücünü Firefox Focus tarayıcısında göstermiyor. Şu anda Preview tarayıcısı da test aşamasında olduğundan dolayı tam performans vermiyor ve güvenlik, hız özelliklerini daha iyi kullanabilmek için tam sürümü beklenmesi gerekiyor.



Kullanıcılar tam sürümü bekliyor

Tam sürümün ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Mozilla’nın Android platformundaki Focus ve Preview tarayıcılarını da tek bir çatı altında toplaması beklentiler arasında yer alıyor.