Metin Uca kendince espiri yapayım derken çuvalladı başörtülüleri hedef aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından dün Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak bugün göreve başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelen Ekrem İmamoğlu için en çok merak edilen konulardan biri ise İBB kadrolarına dokunup dokunmayacağı idi.
Ekrem İmamoğlu bir yandan İBB kadrolarına dokunmayacağım derken bir yandan da elbette bizim de kadromuz var demeyi ihmal etmedi. Metin Uca bu konuda akıllara ziyan bir espiri sosyal medya hesabından paylaştı.
Lübnan asıllı birinin fotoğrafına da tweetine ekleyerek güya dalga geçti. Başörtülüleri ve kadınları hedef aldı.
Herşeyinize destek olduk, ama ilk gün göreve başlar başlamaz ispark yöneticisi, tüm benliğini işine verniş gecesini gündüzüne katıp alınteri ile işine dört elle sarılmış Kübra Nur Beyrutlu hanımı görevden almanızı anlayamadım. İstisnasız herkesi kucaklayan bu elemanı atmayınız pic.twitter.com/6lGGKWLAln— Metin Uca (@MetinUca) 28 Haziran 2019