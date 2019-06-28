Metin Uca kendince espiri yapayım derken çuvalladı başörtülüleri hedef aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından dün Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak bugün göreve başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelen Ekrem İmamoğlu için en çok merak edilen konulardan biri ise İBB kadrolarına dokunup dokunmayacağı idi.

Ekrem İmamoğlu bir yandan İBB kadrolarına dokunmayacağım derken bir yandan da elbette bizim de kadromuz var demeyi ihmal etmedi. Metin Uca bu konuda akıllara ziyan bir espiri sosyal medya hesabından paylaştı.

Lübnan asıllı birinin fotoğrafına da tweetine ekleyerek güya dalga geçti. Başörtülüleri ve kadınları hedef aldı.