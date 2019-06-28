Respect İtibar Eğitimleri Araştırması'na göre halkın yüzde 84'ü Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu düşünüyor

Respect İtibar Eğitimleri Araştırması'nın sonuçlarına göre halkın yüzde 84’ü bugün Türkiye’de ekonomik krizin olduğunu düşünüyor. Kriz var’ diyenlerin yüzde 72’si ise harcamalarını azaltarak, ürün-fiyat dengesinde alternatifleri seçerek önlem aldıklarını belirtiyor.

Respect İtibar Eğitimleri Araştırması dijital dünyada halkın nabzını tuttu. Araştırma kapsamında çalışanların yüzde 64’ü çalıştıkları şirketin krizden etkilediğini belirtirken, halka göre krize karşı alınan önlemlerin başında; yüzde 45 ile “işten çıkarma” ve yüzde 15 ile “giderlerin azaltılması” yer alıyor. Katılımcıların sadece yüzde 10’u ise şirketlerin bu dönemde toplumun yanında olduğunu düşünüyor.

Şirketlerin önlemleri arasında ise ilk sırada yüzde 35 ile “bazı projelere ara verilmesi” var. “Toplu işten çıkarma”nın payı da yüzde 22. Ayrıca “sosyal sorumluluk projelerinin durdurulması” da (yüzde 22) dikkat çekiyor.

İtibar hata kaldırmaz

Bu araştırmanın açıklandığı “Krizler Kaosa Dönüşürken İtibarı Yönetmek” konulu zirvede konuşan ve itibarın hata kaldırmadığını, biten itibarın başkasından borç alınamayacağını belirten Index Grup Başkanı Erol Bilecik, kriz ve kaos dönemleri için temel noktanın güven ve istikrar sağlamak olduğunu belirtti.

Bilecik ayrıca, Türkiye’nin uzun dönemli uygulamalarla, çağdaş eğitimle, bilim ve teknolojiye öncelik vererek ülke itibarını uluslararası düzeyde yükseltebileceğini vurguladı.