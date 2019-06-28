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Apple'ın müzik uygulaması rekor kullanıcı sayısına ulaştı

Apple'ın müzik uygulaması rekor kullanıcı sayısına ulaştı

APPLE'ın müzik platformu olan Apple Music'in abone sayısı 60 milyonu geçti.  Konuyla ilgili iTunes'un başındaki isim Eddy Cue, açıklama yaptı.

Cue, yaptığı açıklamada 60 milyon aboneye ulaştıklarını ve Apple’ın radyo istasyonu olan Beast 1’in 10 milyonun üzerinde dinleyicisi olduğunu kaydetti. 

Cue'nun bu açıklamasından 7 ay önce, yani Kasım ayında Apple Müzik platformunun 56 milyon abonesi bulunuyordu.

spotify

Spotify lider
Spotify ise dijital müzik platformda şuan ipi göğüsleyen isim. 100 milyondan fazla ücretli abonesi bulunan şirket, ücretsiz aboneler de dahil edildiğinde toplam 217 milyon aboneye sahip. 

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