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Kemal Öztürk'ten CHP'li başkanlara yönelik yetki kararına tepki! Bu Ak Parti'nin sonunu getirir

Kemal Öztürk'ten CHP'li başkanlara yönelik yetki kararına tepki! Bu Ak Parti'nin sonunu getirir

Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, CHP'li beledi başkanlarına yönelik yetki kararın büyük tepki gösterdi. Öztürk, AK Parti'ye uyarıda bulunarak bunun partinin sonunu getireceğini söyledi.

Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul gibi büyükşehir belediye meclislerinde üyelerin çoğunluğu AK Parti'den seçilirken belediye başkanlıklarını CHP'nin alması üzerine karşı hamleler gelmeye başladı.

Ticaret Bakanlığı'nın mayıs ayında yayımladığı genelge ile artık belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisi belediye başkanlarından alınarak belediye meclisine verildi. Ankara 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi ise kararın yasalara aykırı olduğuna karar verdi.

Öztürk CHP’li başkanlara yönelik yetki kararına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, CHP’li başkanlara yönelik yetki kararına tepki gösterdi.

Öztürk, sosyal medya hesabından “Kanuni düzenlemelerde yeni değişiklikler yaparak ya da elindeki yetkileri kullanarak muhalefete ait belediye başkanlarını çalışamaz hale getirmek isteyen AK Partili yöneticiler var sanırım. Peki bunun @Akparti nin sonunu getireceğini söyleyecek hiç kimse kalmadı mı orada?” mesajını paylaştı.

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