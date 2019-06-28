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IŞİD'in 'sözde emir' düzeyindeki 7 üyesi Şanlıurfa'da yapılan operasyonla yakalandı

IŞİD'in 'sözde emir' düzeyindeki 7 üyesi Şanlıurfa'da yapılan operasyonla yakalandı

ŞANLIURFA'da yaşadıkları tespit edilen IŞİD'in sözde emir düzeyindeki 7 üyesi, polis ve jandarmanın ortak operasyonu ile yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'e yönelik operasyon başlattı.

7 üyesi yakalandı

Operasyonda, örgütün Şanlıurfa'da yaşadıkları tespit edilen sözde emir düzeyindeki 7 üyesi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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