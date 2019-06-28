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Twitter'dan siyasilere özel hamle! Kuralı ihlal edenler...

Twitter'dan siyasilere özel hamle! Kuralı ihlal edenler...

Twitter, platformun ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin gönderilerine uyarı etiketi ekleyecek. 

Bundan böyle Twitter'da siyasi kişi ve önemli liderlerin, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajları doğrudan silinmek yerine bu gönderilere uyarı etiketi konulacak. 

Açıklamada, uyarı etiketinin üzerine tıklandığında söz konusu kullanıcının hangi Twitter ilkesini ihlal ettiğine dair bilgilendirme çıkacağı, bir gönderinin (tweet) tamamıyla silinmesinin kamu çıkarına uymadığına inanıldığı için böyle bir yola gidildiği belirtildi. 

Geçmiş tweetleri kapsamıyor 
Uyarı etiketlerinin 100 binden fazla takipçisi olan her hükümet yetkilisi, siyasi aday ve benzeri kişilerin hesabına uygulanacağı ve geçmiş tweet'leri kapsamayacağı kaydedildi.

twitter

Twitter'ın bu politika değişikliğinin ardından, Amerikan basınında Başkan Donald Trump'ın birçok ülkeye karşı Twitter'dan paylaştığı mesajlarının böyle bir eyleme yol açmış olabileceği yorumları yapıldı ancak, Twitter'dan özellikle tek bir kişinin böyle bir değişikliğe neden olmadığı belirtildi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından zaman zaman İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere tehditler savurduğu mesajların yanı sıra Müslümanlar ve eski çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişi ve gruplara yönelik hakaret içeren paylaşımlarla tepki çekiyor. 

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