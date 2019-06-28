Ayaz'dan müjdeli haber var! Pazartesi günü ameliyat edilecek

İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Ateş Ayaz'ın (2,5) omuriliğinde bulunan 14 santimetrelik tümörün temizlenmesi için şarkıcı Haluk Levent, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle gerekli ameliyatın yapılmasına karar verildi.

Gaziemir'de oturan Nida- Murat Balcı çiftinin ikinci çocukları Ateş Ayaz, yüksek ateş şikayetiyle 29 Mayıs'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre gribal enfeksiyon tedavisi gören Ateş Ayaz Balcı'nın hastalığına net teşhis koyulamadı.

14 santimetrelik tümör

Doktorlar, boynunda eğrilik de olan Ayaz'ı taburcu ederek, Balcı çiftine, Ramazan Bayramı tatili sonrası çocuklarını kontrole getirmelerini söyledi. Yeniden hastaneye götürülen Ayaz'ın boyun eğriliği için yapılan kontrolü sırasında, MR çekilmesine karar verildi. Sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alınan ve sonrasında MR çekilen Ateş Ayaz'da, omuriliğin başından ortasına kadar yaklaşık 14 santimetrelik tümör tespit edildi. Ameliyatın ise çok riskli olduğu belirtildi. Ailenin görüştüğü birçok doktor da risk nedeniyle ameliyatı yapmak istemedi. Yaşama tutunabilmesi için zamanı daralan küçük çocuğun sağlık durumunun gündeme gelmesinin ardından yetkililer de devreye girdi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Balcı ailesini birçok doktor ile görüştürdüklerini belirterek, "Aileyi birçok hekim arkadaş ile görüştürdük. Kendilerinin de kanat ettiği bir arkadaşımız ameliyatı yapacak" dedi. Öztop, ameliyatın 1 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

"Haluk Levent Sağlık Bakanlığı ile görüşüyorum"

Şarkıcı Haluk Levent de yaptığı açıklamada, Ateş Ayaz Balcı'nın ameliyat edilmesi için 3 gündür Sağlık Bakanlığı ile görüştüğünü, bunun yanı sıra İstanbul'da özel hastane ile iletişime geçtiğini söyledi. Levent, "Ayaz bebeğin babası Murat Balcı ile sürekli iletişim halindeydim. Yaptığımız görüşmelerin ardından ameliyat için gün alındı. Bundan sonra da elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Ateş Ayaz'ın annesi Nida Balcı, bir sorun olmaması durumunda, oğlunun 30 Haziran Pazar günü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil işleminin yapılacağını ardından da ameliyat edileceğini söyledi.