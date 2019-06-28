Furkan Soyalp Medipol Başakşehir'de

Başakşehir Kulübü, Bursaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha Furkan Soyalp'i kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu lacivertliler Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, küme düşen Bursaspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha Furkan Soyalp'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Daha önce Aziz Behich ve Fredrik Gulbradsen'i kadrosuna katan Başakşehir, üçüncü transferi Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.