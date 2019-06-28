AYM Türkiye'yi Deniz Yücel’e 25 lira tazminat ödemeye mahkum etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Die Welt gazetesi muhabiri Yücel, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklandı. 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Yücel, 16 Şubat 2018'de tahliye edildi.

Türk ve Alman vatandaşı olan Deniz Yücel, PKK terör örgütü ve FETÖ propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından tutuklanarak 1 yıl cezaevinde kalmış ardından tahliye edilmişti.

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Yücel'in bireysel başvurusunu karara bağladı.

AYM, tutuklamanın hukuki olmaması sebebiyle Yücel'in ''kişi hürriyeti ve güvenliği'' ile ''basın ve ifade özgürlükleri''nin ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme, Yücel'e 25 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlayacak

Kararı twitter hesabından Türkçe ve Almanca olarak paylaşan Yücel, Türkiye’den alacağı tazminatı Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na ve gazetecilik kurumlarına bağışlamak üzere kabul edeceğini duyurdu.