Irak, Türk ürünlerini birer birer engellemeye devam ediyor

“Irak, Türkiye açısından önemli bir ihracat kapısı” diyen TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Yasak, yumurta ile sınırlı kalmadı. İçecekler ve dondurma ithalatı da yasaklandı. Yumurta, dondurma ve içeceklerde meydana gelen bu sorun çözülmez ve yasak kalkmazsa, yaz döneminde bu sektörler çok zor durumda kalabilir” dedi.

Irak’ın bir aydan beri devam eden Türkiye’den giden gıda ürünlerine kapılarını kapatması, ihracat yapan sektörleri zor duruma düşürüyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik yaptığı açıklamada, “Irak, Türkiye açısından önemli bir ihracat kapısı. Geçen sene gıda ve tarım ürünleri ihracatımız 2 milyar 887 milyon dolar. Yasak, yumurta ile sınırlı kalmadı. İçecekler ve dondurma ithalatı da yasaklandı. Meyve suyunda geçen sene 2 milyon dolar, gazozda 17 milyon dolar ihracatımız vardı. Öte yandan geçen

sene 34 milyon dolarlık dondurma ihracatımızın da yüzde 15’ini, yani 5.5 milyon dolarını ırak’a yapmışız. yumurta, dondurma ve içeceklerde meydana gelen bu sorun çözülmez ve yasak kalkmazsa, yaz döneminde bu sektörler çok zor durumda kalabilir” şeklinde konuştu.

‘Gıda ürünlerinde yeni pazar arayışları devam ediyor’

Söz konusu durum sebebiyle Türkiye’nin gıda ürünlerinde yeni pazar arayışlarının devam ettiğini de aktaran Menlik, şunları söyledi:

''Bir veya birkaç pazara bağlı kalmanın zararlarını, 2015 yılında Rusya ile meydana gelen sorunlar sonrasında gördük. Domates başta olmak üzere söz konusu ülkeye ihracatımızın bıçak gibi kesilmesi, sektörde çok ciddi sıkıntılara yol açmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’mız öncülüğünde, pazar çeşitlendirmesine yönelik girişimleri destekliyoruz.''

Tavuklar kesime gidiyor

Mayıs ayının başından beri Irak’a yumurta ihraç edemeyen firmalar, maliyeti 35-36 kuruş olan yumurtayı, iç pazarda 22-23 kuruşa satmak zorunda kalıyor. Tavukları kesime gönderdiklerini aktaran sektör temsilcileri, üretimin azalacağı uyarısı yapıyor.