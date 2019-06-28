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Fenerbahçe Max Kruse'nin transferini bitirdi! İstanbul'da ev bile tutuldu

Fenerbahçe Max Kruse'nin transferini bitirdi! İstanbul'da ev bile tutuldu

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Alman golcü Max Kruse'nin İstanbul’da oturacağı ev tutuldu.

Fenerbahçe, sezonun ilk flaş transferini Alman golcü Max Kruse'yi kadrosuna katarak yaptı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Werder Bremen forması giyen futbolcu ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Kruse'nin yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı, oyuncuya 1.5 milyon Euro da imza parası verileceği kaydedildi. 

7 artı 2 tripleks villa kiralandı
Sabah'ın aktardığı habere göre; Kruse transferi henüz resmi olarak açıklanmazken, oyuncunun menajeri ve avukatının İstanbul'da olduğu, gelişi için gerekli hazırlıkların yapıldığı kaydedildi. Alman futbolcu için Beykoz'daki ünlü sitede 7 artı 2 tripleks villa kiralandığı, 1 yıllık kirasının da peşin olarak ödendiği bildirildi.

Sitede C tipi olarak geçen bu villaların kendine ait havuzunun yanı sıra 6 da banyosu bulunuyor.


Comolli ve Yanal'la görüştü
Kruse, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal ile de temasa geçti. Alman yıldız, takımın sezon öncesi hazırlık programıyla ilgili bilgiler aldı.

Topuk Yaylası kampına yetişiyor
Tecrübeli yıldızın transferinin önümüzdeki hafta içinde resmi olarak açıklanması, oyuncunun ise Topuk Yaylası kampının son 2- 3 gününe yetişerek takıma dahil olması bekleniyor. 

12 gol attı, 13 asist yaptı
Kruse, Werder Bremen formasıyla 36 maçın hepsinde ilk 11'de forma giydi. 12 gol attı, 13 asist yaptı.

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