İtalyanların efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Juventus'a geri döndü.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, efsane kaleci Gianluigi Buffon, ile yeniden anlaşmaya vardı. Buffon ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Buffon, Juventus'tan yıllık 1.5 milyon euro + bonus alacak.

Buffon'un sözleşme detayında 8'i Serie A'da 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere en az 10 maçta forma giymesini zorunlu kılacak bir madde yer alıyor.

Buffon'un Paolo Maldini'ye ait olan Serie A'da en fazla forma giyen oyuncu rekoru için 8 maça ihtiyacı var.