SON DAKİKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde son dakika istifa haberi Genel Sekreter ve tüm yardımcıları istifa etti Haberin devamı.
HABER /  SPOR

Buffon Juventus'a geri döndü

Buffon Juventus'a geri döndü

İtalyanların efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Juventus'a geri döndü.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, efsane kaleci Gianluigi Buffon, ile yeniden anlaşmaya vardı. Buffon ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Buffon, Juventus'tan yıllık 1.5 milyon euro + bonus alacak.

Buffon'un sözleşme detayında 8'i Serie A'da 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere en az 10 maçta forma giymesini zorunlu kılacak bir madde yer alıyor.

Buffon'un Paolo Maldini'ye ait olan Serie A'da en fazla forma giyen oyuncu rekoru için 8 maça ihtiyacı var.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Max Kruse'nin transferini bitirdi! İstanbul'da ev bile tutuldu
Fenerbahçe Max Kruse'nin transferini bitirdi! İstanbul'da ev bile tutuldu
Yeni Anayasa 4 partinin masasında! Hukukçu kurmaylar harekete geçti
Yeni Anayasa 4 partinin masasında! Hukukçu kurmaylar harekete geçti
Trabzonspor Doğan Erdoğan transferini açıkladı
Trabzonspor Doğan Erdoğan transferini açıkladı
AYM Türkiye'yi Deniz Yücel’e 25 lira tazminat ödemeye mahkum etti
AYM Türkiye'yi Deniz Yücel’e 25 lira tazminat ödemeye mahkum etti
Kırıkkale'deki sel felaketinde ne kadar hasar ortaya çıktı
Kırıkkale'deki sel felaketinde ne kadar hasar ortaya çıktı
İran'da Bitcoin madencileri camilere akın edince hükümet önlem almaya karar verdi
İran'da Bitcoin madencileri camilere akın edince hükümet önlem almaya karar verdi
ÖNCEKİ HABERLER
20 yaş dişleri çekilmeli mi? Diş hekiminden önemli açıklamalar
20 yaş dişleri çekilmeli mi? Diş hekiminden önemli açıklamalar
Vücutta lekeler neden olur-kırmızı leke neyin belirtisi?
Vücutta lekeler neden olur-kırmızı leke neyin belirtisi?
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Kars'ta PKK/KCK'ya dikkat çeken operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Kars'ta PKK/KCK'ya dikkat çeken operasyon! Çok sayıda gözaltı var
AÖF yaz okulu kayıt ekranı nasıl olur 2019 TC ile giriş
AÖF yaz okulu kayıt ekranı nasıl olur 2019 TC ile giriş
Seda Sayan kaç yaşında aslen nereli eşleri ve çocuğu kimdir?
Seda Sayan kaç yaşında aslen nereli eşleri ve çocuğu kimdir?
Şanlıurfa’da gece yarısı DEAŞ hücrelerine baskın! 7 gözaltı
Şanlıurfa’da gece yarısı DEAŞ hücrelerine baskın! 7 gözaltı
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Yorumlar