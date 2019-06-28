İBB'de son dakika istifa haberi Genel Sekreter ve tüm yardımcıları istifa etti

23 Haziran'da İBB başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nun ilk mesai gününde bir son dakika gelişmesi yaşandı. İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 yardımcısı ve hukuk müşaviri ile birlikte istifa ettiğini duyurdu. Baraçlı, 31 Mart sonrası İmamoğlu ile yaşadığı "makam araçları" polemiğiyle de gündeme gelmişti.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdu.

Hayri Baraçlı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

Hayri Baraçlı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti “23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak, demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.

Hizmet tecrübelerimizi her an paylaşmaya hazırız

Bu kararımızı Başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyoruz. İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz.

İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduk

Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız'a, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz.