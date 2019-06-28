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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik toplantılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik toplantılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Japonya'nın Osaka şehrinde diğer ülke liderleriyle dikkat çeken temaslar yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüştü.

Macron ile kapalı görüşme 

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.

İspanya Başbakanı ile görüştü

Erdoğan, resmi temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 30 dakika sürdü.      Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.   

Dünya Bankası Başkanı'nı kabule etti

Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti. G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

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