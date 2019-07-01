İmamoğlu'na destek veren Merve Özbey'i konsere çıkaran MHP'li başkana tepki
Cumhur İttifakı’nın Denizli Buldan'ın MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Şevik’in, Millet İttifakı’nın CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seçim döneminde özellikle sosyal medyadan büyük destek veren sanatçı Merve Özbey’i, festivalde sahneye çıkarıp çiçek vermesi eleştirilere neden oldu.
Buldan’da bu yıl 19. Gerçekleştirilen Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali kapsamında ünlü sanatçı Merve Özbey, Buldan’da hayranları ile buluştu.
Özbey geçtiğimiz İstanbul yerel seçimlerinde İmamoğlu’na özellikle sosyal medya üzerinden verdiği destek ile biliniyor.
Açıklama yapmak zorunda kaldı
Festivali organize eden Buldan Belediye Başkanı MHP’li Mustafa Şevik’in, Özbey’in sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun öven, destek veren paylaşımlarının ardından konseri iptal etme girişiminde bulunduğu ancak yapılan sözleşmede 100 bin TL tazminat ödeme yükümlülüğü olduğu için Özbey’i sahneye çıkarmak zorunda kaldığı belirtildi. Bunun üzerine Özbey’in sahneye çıkma ücreti olan 80 bin TL ödemesini aldıktan sonra sahne aldığı öğrenildi.
Ücrette tartışma konusu oldu
Sanatçıya 80 bin TL ile birlikte festival için ayrılan ve yaklaşık 200 bin TL’yi bulan bütçe ise ilçe sakinleri tarafından Özbey’in sahneye çıkarılmasının yanında bir başka eleştiriye neden oldu. Bunun yanında siyasi çevrelerde de İmamoğlu’na destek veren bir sanatçının Cumhur İttifaklı Belediye başkanı tarafından sahneye çıkarılması eleştirilerde bulundu.