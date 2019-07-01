İmamoğlu'na destek veren Merve Özbey'i konsere çıkaran MHP'li başkana tepki

Ücrette tartışma konusu oldu

Sanatçıya 80 bin TL ile birlikte festival için ayrılan ve yaklaşık 200 bin TL’yi bulan bütçe ise ilçe sakinleri tarafından Özbey’in sahneye çıkarılmasının yanında bir başka eleştiriye neden oldu. Bunun yanında siyasi çevrelerde de İmamoğlu’na destek veren bir sanatçının Cumhur İttifaklı Belediye başkanı tarafından sahneye çıkarılması eleştirilerde bulundu.



