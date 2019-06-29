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Nagehan Alçı yeni partiye ilişkin kulis bilgilerini patlattı İsmi için bakın ne düşünülmüş

Nagehan Alçı yeni partiye ilişkin kulis bilgilerini patlattı İsmi için bakın ne düşünülmüş

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilişkin edindiği yeni kulis bilgilerini bugünkü yazısında paylaştı.

Nagehan Alçı, yeni partinin temmuz ayında kurulabileceğini öne sürerken, eski AK Partili isimlerden Ali Babacan'ın Ahmet Davutoğlu ile aynı parti içinde olmaya sıcak baktığını, Abdullah Gül'ün ise Davutoğlu'nu kesinlikle istemediğini söyledi.

İnce 2023'e hazırlık yapıyor

Alçı, geçtiğimiz hafta CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı İnce ile görüştüğünü, İnce'nin de 2023'e hazırlık yaptığını söyledi.

Alçı dikkat çeken yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Ali Babacan’ın yeni hareketiyle ilgili birçok kulis medyaya yansıdı ama bir konu hiç yansımadı. Partisinin ismi ne olacak?

Öğrendiğime göre bu hareketin ismi önce “Özgürlük ve Adalet Partisi” ya da “Özgürlük ve Refah Partisi” olarak konuşulmuş. Sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Refah Partisi ile herhangi bir benzerlik olmasın istenmiş.

Ardından “Özgürlük ve Hukuk Partisi” ortaya atılmış. Babacan’ın siyasi felsefesine ve mevcut toplumsal taleplere en uygun isim olarak bu düşünülmüş.

Diğer yandan yeni parti isminin kısaltmasıyla da çarpıcı olması isteniyor. Dolayısıyla başka öneriler üzerinde de konuşuluyor. Ama şu an en kuvvetli ihtimal bu."

Alçı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayın..

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