Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Trump Türkiye'ye adil davranılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine Trump'ın sözleri damga vurdu. Görüşmenin basına açık kısmında ABD Başkanı Trump, kendi kabine heyetine ve ABD'li basın mensuplarına dönererek, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını ve Patriot'ların satılmadığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi 35 dakika sürdü.

Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Şu anda 75 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Savunma sanayiine yatırımlarımız devam edecek. Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor. Bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Trump S-400 krizinde Obama yönetimini suçladı

Ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Trump, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi konusunda yaptırım getirilip getirilmeyeceği sorusunu yanıtladı, selefi Barack Obama'yı suçladı: "S-400 konusuna bakıyoruz. Farklı çözümler arıyoruz. Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, insanlarla böyle iş yapamazsınız, insanlara Obama yönetiminin yaptığı gibi davranamazsınız. Bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Başka biriyle anlaşınca da 'Tamam size satarız' dediler. Bence Türkiye'ye adil davranılmadı."

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklamasında "Başkan, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin endişesini dile getirdi" denildi.