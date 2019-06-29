Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sosyal çevrede Başak Burcu

Bu hafta kafanızda bir sürü plan olabilir sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 1-7 Temmuz haftasında Başak burcunu neler bekliyor?

Bu hafta kafanızda bir sürü plan olabilir sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Tutulma öncesi olduğu için planladığınız şeyler düşündüğünüz gibi olmayabilir. Büyük toplantılarınız ve girişimleriniz için bu pazartesi adım atmamalısınız.

Salı günü itibariyle bir Tutulma gerçekleşecek. Bu Tutulma sizin sosyal çevre alanlarınızı etkiliyor. Arkadaşlarınızın başına önemli olaylar gelebilir. Kendinizi onlarla beraber bu olayların içinde bulabilirsiniz.

Aranızda alınganlıklar olabilir. Gelecek planlarınızı hızlandırabilirsiniz. Mars, Aslan Burcu’na geçiyor. Kendinizi geriye çekip dinlenmek istediğiniz bir dönem. İniş çıkışlarınız yüksek görünüyor. Enerjinizi kullanmakta zorlanabilirsiniz.

Anlık çıkışlarınızla insanları şaşırtabilirsiniz. Venüs de Yengeç Burcu’na geçecek. Çarşamba günü itibariyle yeni insanlarla tanışacağınız ve güzel sonuçlar alacağınız bir döngüye merhaba diyeceksiniz.

Üç hafta boyunca yenilikler hoşunuza gidecek. Doğru ilişkiler size yeni kapılar aralayabilir. Perşembe günü hem özel hayatınızda hem çocuklarla ilgili konularla bazı konular enerjinizi düşürebilir. Güzel bir hafta diliyorum.