Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sizin burcunuzda Yengeç Burcu

Önünüzdeki 6 ay boyunca hayatınızın hızlıca şekillendiğini görecesiniz sevgili Yengeç’ler. 1-7 Temmuz 2019 haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı.

Haftaya sizin burcunuzda oluşacak bir Güneş Tutulması ile başlıyorsunuz. Pazartesi günü haftaya isteksiz bir başlangıç yapacaksınız. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

Enerjinizi doğru kullanmak için diğer insanlarla çok fazla bir arada olmamanız gereken bir hafta başı olacak. Salı günü sizin burcunuzda bir Tutulma yaşanacak.

Önünüzdeki 6 ay boyunca hayatınızın hızlıca şekillendiğini görecesiniz sevgili Yengeç’ler. Yükseleniniz Yengeç ise hayatınız ile ilgili önemli gelişmeler karşınıza gelebilir. Bu Tutulma sağlığınızla ilgili konu ve olayları da hızlandıracak.

Mars Aslan Burcu’na geçiyor ve maddi konularda enerjinizi harcayacağınız bir dönem. Organizasyon ve kontrole yönelik işlerinizde hırslı, hareketli ve enerjik yapınızı ön plana çıkartabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Güzelleşmeye ve sosyalleşmeye vakit ayıracağınız üç haftalık bir döneme gireceksiniz.

Perşembe günü özel hayatınız ve ikili ilişkilerinizde sizi aşağıya çeken duramlar olabilir. Bazı ilişkilerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek kolay olmayacak. Güzel bir hafta diliyorum.