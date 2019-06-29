İkizler Burcu Hande Kazanova önemli kararlar devrede 1-7 Temmuz 2019

1-7 Temmuz haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı. Büyük kararlardan kaçınmakta fayda var. Kadersel bir noktadasınız.

Haftaya kişisel istek ve beklentileriniz ön planda olarak merhaba diyeceksiniz. Bu pazartesi kendinizle ilgili önemli kararlar almaya yatkın olabilirsiniz sevgili İkizler.

Büyük kararlardan kaçınmakta fayda var. Kadersel bir noktadasınız. Salı günü itibariyle bu alanlarda oluşacak Güneş Tutulması ile beraber hayatınızda önemli açılımlar devrede olacak.

Bu açılımları maddi alanda yaşayacaksınız. Parasal konularda hızlı gelişmeler ve önemli başlangıçlar devrede. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir para elinize geçebilir. Salı günü itibariyle enerji alanınız da değişecek. İletişim alanı ve yakın çevre önemli hale geliyor.

Çarşamba günü Venüs, Yengeç Burcu’na geçecek. Maddi konularda üç haftalık güzel bir dönem başlıyor. Ev ve aileniz için para harcamaya meyilli olacaksınız.

Parasal getirilerinizin de güzel olacağı bir dönem. Perşembe gününe dikkat etmelisiniz. Ödemeler ve borçlar ile ilgili konularda daha önceden yarattığınız olayların sonuçlarını göreceksiniz. Güzel bir hafta olsun.