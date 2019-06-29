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1-7 Temmuz 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova parasal konular ön planda

1-7 Temmuz 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova parasal konular ön planda

İletişim alanında hızlı kararlar karşınıza gelebilir. 1-7 Temmuz 2019 haftasında Boğa burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı.

Haftaya maddi konularınız ön planda olarak başlayacaksınız ama bu alanda kararlar almamaya özen gösterin. Maddi alanda güzel bir haber alabilirsiniz. Parasal konuşma ve görüşmeleriniz ön planda olacak. Salı günü bir Güneş Tutulması yaşanacak.

İletişim alanında hızlı kararlar karşınıza gelebilir. Kısa vadeli eğitim, seyahatler, girişimler gibi konuların hızlanması bu Tutulma’nın konusu olacak sevgili Boğa ve yükselen Boğalar.

Salı günü itibariyle enerjinizi değiştireceğiniz bir döngüye merhaba diyorsunuz. Enerjinizi ailevi konulara harcayacaksınız. Ailenizle bir arada olduğunuz zamanlarda konuşmalarınızda biraz daha kontrolcü olabilirsiniz. Evinizin güvenliğini ihmal etmeyin.

Çarşamba günü itibariyle ise Venüs’ün, Yengeç Burcu’na geçecek. Yakın çevrenizle olan bağlantılarınız kuvvetleniyor. Perşembe günü seyahat ve eğitim alanında bazı sıkıntı ve sorunlar karşınıza gelebilir. Olayları biraz daha dikkatli bir şekilde ele almanız gereken bir dönem. Güzel bir hafta diliyorum.

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