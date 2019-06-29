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Koç Burcu Hande Kazanova hızlı gelişmeler olacak 1-7 Temmuz 2019

Koç Burcu Hande Kazanova hızlı gelişmeler olacak 1-7 Temmuz 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı. 1-7 Temmuz haftasında Koç burcunu neler bekliyor? Haftaya iletişim ağınızı hızlandırarak başlayacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koç’lar.

Haftaya iletişim ağınızı hızlandırarak başlayacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir. Bu gelişmeleri yakın çevre alanlarınızdan yaşayacaksınız. Pazartesi günü özellikle girişimleriniz varsa hızlı adımlar atmamaya özen gösterin.

Salı günü akşam saatlerinde bir Güneş Tutulması var. Yengeç Burcu’nda oluşan bu Güneş Tutulması ev ve aile alanlarınızda yeni başlangıçları karşınıza getirebilir.

Aile bireylerinizin hayatındaki birtakım önemli kararlar bu Tutulma ve sonrasındaki 6 ay boyunca hayatınızda etkili olcak sevgili Koç’lar. Mars’ın Aslan Burcu’na geçmesi ile beraber hareketleneceğiniz bir döngüye merhaba diyorsunuz.

Çocuğunuz varsa onunla olan ilişkiniz bu dönemde öne çıkabilir. Çarşamba günü itibariyle ise Venüs’ün, Yengeç Burcu’na geçmesiyle ev, aile ve yuva alanlarınızda daha kuvvetli ilişkiler kuracaksınız. Evinizle ilgili almak istediğiniz bir kararı da daha kolay uygulayabilirsiniz. Perşembe günü dikkatli olun. Kariyerinizde birtakım sıkıntı ve sorunlar bu dönemde görünür hale gelebilir. Güzel bir hafta diliyorum.

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