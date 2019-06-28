Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi

Galatasaray transferde bombayı patlattı. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı kırmızılılar uzun süredir gündemde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Hollandalı futbolcu ile bir süredir ilgilenen sarı-kırmızılılar, Babel ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.