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F.Bahçe'den Simon Kjaer açıklaması!

F.Bahçe'den Simon Kjaer açıklaması!

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Simon Kjaer ile ilgili son durumu Semih Özsoy açıkladı.

Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, Simon Kjaer iddiaları ile ilgili konuştu ve henüz resmi bir girişimleri olmadığını söylerken, gelecekte düşünebilecekleri bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Kjaer için resmi bir girişimler olmamasına rağmen duruma göre olabileceğini kaydeden Özsoy, "Sevilla'ya bir teklif yaptığımız doğru değil. Resmi bir durum yok. Olabilir mi? Olabilir, ihtimal var. İyi bildiğimiz bir oyuncu. Önce durumuna bakmalıyız ve teknik direktörümüzün ne düşündüğünü, yönetimin ne düşüneceğini görmeliyiz. Kjaer harika bir oyuncu olduğunu bizde oynarken kanıtladı" dedi.

Eljif'i Avrupa'dan isteyen çok kulüp olduğunu da kaydeden yönetici, "Eljif Elmas için Sevilla ile birlikte başka birçok kulüp de devrede." ifadelerini kullandı.

Kjaer ayrılığa sıcak bakıyor

Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, transfer hakkında geçtiğimiz günlerde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Danimarka basınına konuşan Beck, 30 yaşındaki futbolcunun geçen sezonun son haftalarında yedek kaldığını hatırlatırken "Kjaer, rotasyon oyuncusu olacak birisi değil. Kariyerinin zirvesini yaşıyor. Yedek kulübesinde oturup ritmini bozmamalı. Yeni teknik direktörün nasıl kararlar vereceğini bilmiyoruz ama Kjaer yedek oturamaz. Eğer Kjaer'i de satmak isterlerse biz de ona göre plan yaparız." diye konuşmuştu.

Fenerbahçe'den 2017'de 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya giden Kjaer, geçen sezon 37 maçta 3035 dakika oynadı.

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