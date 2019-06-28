CHP İzmir'de istifa depremi!

CHP Karşıyaka’da 6 başkan yardımcısı yayınladıkları bir deklarasyon ile görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

CHP Karşıyaka ilçe yönetiminin düşeceği söylentilerine karşılık, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım yönetim düşmediğini, 11 yöneticinin görevinin başında olduğunu söyledi. CHP’de yönetim içinde başkan ve yönetimin düşmesi adına ‘istifa operasyonu’ ile gündeme gelen Karşıyaka’da beklenen istifalar gerçekleşti.



İstifa eden 6 yönetici Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yüksel Cıldır, Bilgi İletişim Sorumlusu Başkan Yardımcısı Cem Doğan, Muhtarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karayılanoğlu, Sosyal Yardımlaşma İşleri Sorumlusu Başkan Yardımcısı Gülseren Köksal, Gençlikten Sorum İlçe Başkan Yardımcısı İzzet Uğur Zeki, Halkla ilişkiler Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Saadet Arslan ise kamuoyuna istifalarıyla ilgili deklarasyon yayınladı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:





“Onlar bizim yol arkadaşlarımızdır”

İstifalar sonrası değerlendirmede bulunan İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, “Onlar bizim yol arkadaşımızdır. Birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımızdır. Onlarla birlikteliğimiz devam edecektir. Hepimizin amacı CHP partisini iktidara taşıyarak hizmet etmektir. Şu anda geriye kalan 11 yöneticimiz görevinin başındadır. İstifa eden arkadaşlarımızın yerine gelecek yeni arkadaşlarımızla birlikte kenetlenerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.