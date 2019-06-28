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İspanyollar Galatasaray'ın bombasını patlattı! Ever Banega ile el sıkışıldı

İspanyollar Galatasaray'ın bombasını patlattı! Ever Banega ile el sıkışıldı

İspanyol basını, Galatasaray'ın Ever Banega için yıllık 4 milyon eurodan 3 yıllık teklif yaptığını, tecrübeli futbolcunun da bu cazip öneriye evet dediğini yazdı.

Ryan Babel, Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı ile anlaşmaya varan Galatasaray, transferde bir numaralı hedefi olan Ever Banega'da mutlu sona yaklaşıyor. Arjantinli yıldızla anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Sevilla ile yaptığı pazarlıklarda da son aşamaya geldi.

3 yıllık teklife 'evet' dedi
TRTSPOR'un haberine göre; İspanyol medyası da, Galatasaray'ın Banega'ya yıllık 4 milyon eurodan 3 yıllık teklif yaptığını, 30 yaşındaki futbolcunun da bu öneriye 'evet' dediğini duyurdu.

"Banega, Galatasaray'a gidiyor"
Sevilla, Banega'nın yerine Eibarlı Joan Jordan'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi sonrasında İspanya'da "Banega, Galatasaray'a gidiyor" yorumları yapıldı. 

Önümüzdeki günlerde bu transferin netleşmesi bekleniyor. 

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