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Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran çoban, öldü

Demirören Haber Ajansı
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran çoban, öldü

SİVAS'ta, üzerine yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanıp, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedaviye alınan çoban Ahmet Sarigene (30), hayatını kaybetti.

Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan Ahmet Sarigene, 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sarigene, Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burudaki müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilden Ahmet Sarigene, KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ancak Sarigene, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ailesine teslim edilen Sarigene'nin cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

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