Galatasaray'da imza şov başlıyor

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda üç kulvarda başarı istediği doğrultusunda transfer girişimlerine hız verdi.

Mart ayında temas kurulan ve prensip anlaşmasına varılan Ryan Babel, Amerika tatilini noktaladı ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a ayak bastı. Sağlık kontrolü tamamlanan Hollandalı oyuncu ile ilgili resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

Yerli ve yabancı birçok isimle temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar, öncelikle bonservis bedeli bulunmayan, prensip anlaşmasına vardığı futbolcuları renklerine bağlayacak. Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra perşembe günü İstanbul'a gelen Adem Büyük'ün art arda açıklanması bekleniyor.

Aslan, bonservis bedeli ödeyeceği transferler içinse gözünü Mbaye Diagne'ye çevirdi. Suudi Arabistan'a transfer olması beklenen Senegalli forvet için pazarlıklar devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncunun satışı sonrası Sevilla kulübünün kapısı resmen çalınacak ve Ever Banega için tüm şartlar zorlanacak.

Deniz Türüç ısrarı sürüyor

Galatasaray, Kayserispor ile bir yıl daha kontratı bulunan, teknik direktör Fatih Terim'in kadroya katılmasını özellikle istediği Deniz Türüç konusunda da ısrarını sürdürüyor.

Son şampiyonluğun baş mimarlarından Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması seçeneği de gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yönetimin, İngiliz ekibi Everton ile temas kurarak geçtiğimiz sezondan daha yüksek bir kiralama bedeli önermesi bekleniyor.

Ozan Kabak'a geçtiğimiz sezon hem lig hem şampiyonlar liginde şans vererek Türk futboluna yeni bir yıldız kazandıran teknik direktör Fatih Terim'in yaz kampına altyapıdan Gökay Güney, Celil Yüksel, Batuhan Şen gibi gelecek vadeden genç oyuncuları dahil edebileceği gelen haberler arasında...