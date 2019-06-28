Dünya devlerinin Pogba savaşı

Büyük ümitlerle, büyük başarılar kazanma umuduyla Manchester United'ın yolunu tutmuştu Paul Pogba. Fransız yıldız, geride kalan üç sezon boyunca sadece Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Lig Kupası zaferiyle yetinmek zorunda kalınca, rotasını ayrılık olarak belirledi.

Yeniden Real Madrid'in başına geçen Zinedine Zidane, orta alan organizasyonunu vatandaşına devretmek için fazlasıyla istekli.

Pogba'nın bir diğer büyük talibiyse yetenekli futbolcuyu vitrine çıkaran Juventus.

Tuttosport, yeni adresi merak konusu olan 26 yaşındaki oyuncunun gönlünde yatan aslanı kamuoyuna duyurdu. İtalyan basınının prestijli yayın organı, "Pogba Juventus diyor" başlığı altında duyurduğu haberinde, "Pogba, eski takım arkadaşlarına Juventus'a geri dönmek istediğini söylemiş. Juve de evladını geri istiyor ancak rakibi para harcarken eli titremeyen Real Madrid. Pogba savaşı nefes kesiyor. Bakalım Pogba için kim daha cesur davranacak" ifadelerine yer verdi.

Pogba, Juventus forması altında 4 Lig şampiyonluğu yaşamış, İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası'ndaysa ikişer kez ipi göğüslemişti.