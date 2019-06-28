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Türk Hava Yollarından Eren Bülbül paylaşımı

Anadolu Ajansı
Türk Hava Yollarından Eren Bülbül paylaşımı

Türk Hava Yolları (THY) şehit Eren Bülbül'ün memleketi 'Maçka'nın adının verildiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağının seferden önceki hazırlığının görüntüsünü yayımladı.

Türk Hava Yolları (THY), Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi 'Maçka' ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı.

THY'nin resmi Twitter hesabından "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, 15 saniyelik video da yer aldı.

Bu gönderi, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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