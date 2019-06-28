Mustafa Cengiz: Transfer durmaz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Transfer durmaz, Galatasaray 12 ay boyunca buna çalışır." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'ye yaptığı açıklamada, kadrolarına 3 değerli futbolcu dahil ettiklerini belirterek, "İkisi zaten taraftarlarımızın bildiği futbolcular. Galatasaray'a ve camiaya yakışır şekilde terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerine inanıyorum. Valentine de çok genç bir oyuncu. Onun da uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edeceğini, uzun vadede defansımızı toparlayıcı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cengiz, "Transfer durmaz, Galatasaray 12 ay boyunca buna çalışır. Ben burada hem oyuncu izleme ekibimize hem de hocamız başta olmak üzere teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Onların çalışmaları durmuyor. Takımımızın en iyi halde, en geniş kadroyla sürmesi ve finansal fair play kuralları içerisinde devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu doğrultuda çalışıyoruz." diye konuştu.

Futbolcuların görüşleri

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'a transfer olmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatarak, "Bu transferi ilginç bir transfer olarak değerlendirebilirim. Maceramın böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve çok minnettarım. Umarım sahip olduğumuz ekibe ekstra şeyler katabilirim. Umarım Galatasaray ile kupalar kazanırım. Şimdiden fazlasıyla destek mesajı alıyorum. Umarım beni desteklemeye devam ederler ve ben de onlara bunun geri dönüşünü yapabilirim." şeklinde görüş belirtti.

Adem Büyük, kendisine güvenenleri mahçup etmemek için elinden geleni yapacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük camiasına geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bana güvenenleri, inananları mahcup etmemek için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir taraftarı arkanıza alarak oynarsanız daha da iyi olacağınıza inanıyorum. Geçen sene bunun örneğini gördük. Bu sene de inşallah aynı şekilde devam eder, yeni şampiyonluklara yelken açarız."

Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor ise transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burası benim için bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer. Bir çocukken böyle büyük bir kulüpte, harika bir atmosferde, harika insanlarla çalışmak ve oynamak en büyük hayalinizdir. Bu yüzden bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.