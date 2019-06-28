Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdullah Gül bombası! Hadi Özışık açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini, ilk kez İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi Youtube kanalında açıkladı.

23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası 'iç hesaplaşma' ve 'muhasebe' tartışmalarının beklendiği AK Parti'de, baş döndüren gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile seçimden birkaç gün önce yüz yüze uzun bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Gördüğü aksaklıkları dosya halinde ileten Babacan'a Erdoğan, "Ne yapacaksanız burada yapın. Ayrılanlar silinip gittiler" karşılığını verdi.

Önce Babacan sonra Gül sürprizi

Büyük yankı uyandıran bu görüşmenin ayrıntıları konuşulmaya devam ederken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, hiç kimsenin bilmediği bomba kulisi ilk kez Youtube kanalında paylaştı.

Telefon görüşmesi sıcak geçti

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda uzun bir görüşme yaptı. Görüşmenin içeriğinin net olarak bilinmediğini belirten Özışık, buna karşın iki isim arasında sıcak bir konuşmanın geçtiğinin bilindiğini söyledi.

Abdullah Gül hedef tahtasındaydı

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin 'çatı adayı' olarak anılan ve 'hain' suçlamasıyla karşılaşan Abdullah Gül'ün, AK Parti'den tamamen koptuğu yorumları yapılıyordu.

Konuşmanın içeriği kadar, olumlu havada geçen telefon görüşmesinin siyasete yansımalarının nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu.