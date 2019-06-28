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İstanbul Sancaktepe’de pompalı tüfekle kadın cinayeti

İhlas Haber Ajansı
İstanbul Sancaktepe’de pompalı tüfekle kadın cinayeti

İSTANBUL Sancaktepe’de araçtan indirilerek başından vurulan kadın hayatını kaybederken, kadını vuran saldırgan intihar etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İSTANBUL Sancaktepe Şile-Kurtköy bağlantı yolunda meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Şile istikametine giden otomobilde bulunan bir kadınla erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobili durduran şüpheli, kadını yol kenarında indirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Saldırgan otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı.

Hayatını kaybeden kadının cesedi incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan olay yerinden otomobille kaçan saldırganın da aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

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