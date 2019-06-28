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Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı
Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tünel inşaatı alanında erkek cesedi bulundu. Jandarma, cesedin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımına devam edilen T1 Tüneli girişindeki bir köprü üzerinde, erkek cesedi bulundu.

Ahmetçe köyü sapağı yakınındaki cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yüzü parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Jandarma, cesedin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

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