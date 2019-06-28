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Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!

Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe sezonun ilk büyük transferine imza attı. Sarı lacivertliler bonservisi elinde olan Max Kruse ile anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertliler 31 yaşındaki Alman santrforla anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

20 gole katkı yaptı
Geçtiğimiz sezon sonunda Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse, Bundesliga'da 11 gol 9 asistlik performans sergilemişti.

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