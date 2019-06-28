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İstanbul Boğazı'nda gemi ile vapur temas yaşandı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Boğazı'nda bir üniversiteye ait gemi ile şehir hatları vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasara neden olan temas anı cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

İSTANBUL Boğazı'nda Eminönü-Kabataş arasındaki bölgede yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatlarına ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı.

Olayda yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan gemi ve şehir hatları vapuru güvenli bir bölgeye çekilerek inceleme başlatıldı.

Öte yandan yaşanan olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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