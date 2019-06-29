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Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi

Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi

TCMB, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2, aylık azami gecikme faiz oranını ise yüzde 2,40'a indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faizlerine uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi.

Karar 1 temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15'ten yüzde 2'ye, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65'ten yüzde 2,40'a, Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı ise yüzde 1,72'den yüzde 1,60'a indi. Merkez Bankası kararı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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