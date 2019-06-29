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Aslan Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma kadersel alanınızda

Aslan Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma kadersel alanınızda

1-7 Temmuz 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı.Haftaya sosyal çevre ortamlarınızın hareketliliği ile başlayacaksınız.

Haftaya sosyal çevre ortamlarınızın hareketliliği ile başlayacaksınız. Hızlı kararlar almamaya özen gösterin sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Salı günü Güneş Tutulması sizin kadersel alanınızda oluşacak.

Beklenmedik konu ve olaylara açık bir dönem olacak. Şartlar elinizde olmayabilir. Beklenmedik yerlerden haber alabilir ya da kendinizi tahmin etmediğiniz yerlerde ve durumlarda bulabilirsiniz.

Bu dönemde sağlığınızı çok fazla zorlamayın. Mars, Aslan Burcu’na geçiyor. Hareketleniyorsunuz ve enerjinizi doğru kullanmaya başlayacaksınız. Ufak tefek kazalara dikkat edin ve düşünmeden hareket etmeyin sevgili Aslan’lar. Enerjinizi doğru kullanmaya başlıyorsunuz.

Çarşamba günü Venüs, Yengeç Burcu’na geçecek. Bu dönemde yalnız kalmayı seveceksiniz. Özellikle Tutulma zamanı yaşadığınız konu ve olayları. Perşembe gününe dikkat edin. Sağlık ve iş alanlarında bazı konuların sizi olumsuz etkilediğini görebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun.

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