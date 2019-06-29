HABER /  SPOR

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takıma kötü haber

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takıma kötü haber

Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu A Milli Kadın Basketbol Takımı gruptan çıkma şansını kaybetti.

Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan C Grubu mücadelesi, Macaristan'ın 59-51 üstünlüğüyle sona erdi. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye, bu sonuçla gruptan çıkma şansını da yitirdi.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak.

C Grubu'nda Macaristan'ın iki, İtalya ve Slovenya'nın ise birer galibiyeti bulunuyor.

Türkiye, pazar günü Macaristan'ı yense dahi İtalya ve Slovenya'ya kaybettiği için gruptan çıkma şansını da yitirdi.

A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Letonya: 82 - Ukrayna: 74

İspanya: 67 - Büyük Britanya: 59

B Grubu:

Çekya: 71 - İsveç: 64

Karadağ: 53 - Fransa: 88

C Grubu:

Slovenya: 62 - Türkiye: 55

İtalya: 51 - Macaristan: 59

D Grubu:

Belçika: 61 - Belarus: 69

Sırbistan: 77 - Rusya: 63

SON DAKİKA HABERLERİ
Venezuela'yı 2-0 yenen Arjantin adını yarı finale yazdırdı
Venezuela'yı 2-0 yenen Arjantin adını yarı finale yazdırdı
Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi
Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi
Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!
Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!
İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama
İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama
TBB'den kulüplerin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama
TBB'den kulüplerin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama
İstanbul'da turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon: 23 gözaltı
İstanbul'da turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon: 23 gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı
Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sosyal çevrede Başak Burcu
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sosyal çevrede Başak Burcu
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Aslan Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma kadersel alanınızda
Aslan Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma kadersel alanınızda
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sizin burcunuzda Yengeç Burcu
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sizin burcunuzda Yengeç Burcu
G 20 zirvesi nedir 2019 G 20 zirvesinde hangi ülkeler var Türkiye var mı?
G 20 zirvesi nedir 2019 G 20 zirvesinde hangi ülkeler var Türkiye var mı?
İkizler Burcu Hande Kazanova önemli kararlar devrede 1-7 Temmuz 2019
İkizler Burcu Hande Kazanova önemli kararlar devrede 1-7 Temmuz 2019
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!
Yorumlar