2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takıma kötü haber

Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu A Milli Kadın Basketbol Takımı gruptan çıkma şansını kaybetti.

Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan C Grubu mücadelesi, Macaristan'ın 59-51 üstünlüğüyle sona erdi. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye, bu sonuçla gruptan çıkma şansını da yitirdi.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak.

C Grubu'nda Macaristan'ın iki, İtalya ve Slovenya'nın ise birer galibiyeti bulunuyor.

Türkiye, pazar günü Macaristan'ı yense dahi İtalya ve Slovenya'ya kaybettiği için gruptan çıkma şansını da yitirdi.

A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Letonya: 82 - Ukrayna: 74

İspanya: 67 - Büyük Britanya: 59

B Grubu:

Çekya: 71 - İsveç: 64

Karadağ: 53 - Fransa: 88

C Grubu:

Slovenya: 62 - Türkiye: 55

İtalya: 51 - Macaristan: 59

D Grubu:

Belçika: 61 - Belarus: 69

Sırbistan: 77 - Rusya: 63