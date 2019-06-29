HABER /  SPOR

Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı

Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Fransa'yı 2-1 yenen ABD yarı finale çıktı. 

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde ev sahibi ülke, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ABD ile karşılaştı. 

ABD, mücadelenin ilk yarısını 5. dakikada Megan Anna Rapinoe'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Aynı futbolcunun 65. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkaran ABD, 81. dakikada Wendie Renard'ın golüne engel olamasa da kalan dakikalarda skoru korudu ve tur atlayan taraf oldu. 

ABD yarı finalde İngiltere ile eşleşti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi
Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi
Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!
Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!
İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama
İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama
TBB'den kulüplerin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama
TBB'den kulüplerin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama
İstanbul'da turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon: 23 gözaltı
İstanbul'da turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon: 23 gözaltı
G20'de May'den Putin'e çok sert mesajlar
G20'de May'den Putin'e çok sert mesajlar
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sosyal çevrede Başak Burcu
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sosyal çevrede Başak Burcu
Aslan Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma kadersel alanınızda
Aslan Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma kadersel alanınızda
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sizin burcunuzda Yengeç Burcu
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sizin burcunuzda Yengeç Burcu
İkizler Burcu Hande Kazanova önemli kararlar devrede 1-7 Temmuz 2019
İkizler Burcu Hande Kazanova önemli kararlar devrede 1-7 Temmuz 2019
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
1-7 Temmuz 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova parasal konular ön planda
1-7 Temmuz 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova parasal konular ön planda
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!
Yorumlar