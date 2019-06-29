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Soldado'nun yeni adresi belli oluyor

Soldado'nun yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran İspanyol golcü Roberto Soldado, Levante ile anlaşmak üzere.

İkinci yarının son maçlarında attığı gollerle Fenerbahçe’nin sezonu altıncı sırada tamamlamasında büyük rol oynayan Roberto Soldado, Levante ile anlaşma aşamasına geldi.

Sarı-Lacivertliler’le yolları ayırdıktan sonra kariyerine ülkesi İspanya’da devam etmek istediği öğrenilen Soldado’nun, birkaç gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

34 yaşındaki forvet, geçen sezon Kanarya adına 25 maçta 7 gol attı, 5 de asist yaptı.

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