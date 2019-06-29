HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası

Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası

Fenerbahçe, Al-Ittihad kulübüyle Garry Rodrigues’i kiralamak için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'i gündemine aldı.

Alman golcü Max Kruse'yi 3 yıllığına kadrosuna katan Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'i kiralamak için Al-Ittihad kulübüyle anlaşmaya vardı. Teklif 1+1 yıllık. Garry Rodrigues ve menajeriyle de görüşmeler başladı.

Galatasaray'dan Al İttihad'a transfer olmuştu
Garry Rodrigues geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Galatasaray'dan Al İttihad'a transfer olmuştu.

İlgili Haberler
Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü S-400 açıklaması
Venezuela'yı 2-0 yenen Arjantin adını yarı finale yazdırdı
Venezuela'yı 2-0 yenen Arjantin adını yarı finale yazdırdı
Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi
Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi
Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!
Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!
İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama
İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama
TBB'den kulüplerin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama
TBB'den kulüplerin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takıma kötü haber
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takıma kötü haber
Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı
Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sosyal çevrede Başak Burcu
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sosyal çevrede Başak Burcu
Aslan Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma kadersel alanınızda
Aslan Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma kadersel alanınızda
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sizin burcunuzda Yengeç Burcu
Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma sizin burcunuzda Yengeç Burcu
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Yorumlar