Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası

Fenerbahçe, Al-Ittihad kulübüyle Garry Rodrigues’i kiralamak için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'i gündemine aldı.

Alman golcü Max Kruse'yi 3 yıllığına kadrosuna katan Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'i kiralamak için Al-Ittihad kulübüyle anlaşmaya vardı. Teklif 1+1 yıllık. Garry Rodrigues ve menajeriyle de görüşmeler başladı.

Galatasaray'dan Al İttihad'a transfer olmuştu

Garry Rodrigues geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Galatasaray'dan Al İttihad'a transfer olmuştu.