Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü S-400 açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S400 sevkiyatına ilişkin, "Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde de zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.55'te biten görüşmesi 55 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine iki ülke arasında ciddi bir ivme yakalandığını ifade ederek başladı.

Erdoğan, "Özellikle de iş birliğimizin S400'ler sevkiyatıyla, bunu Duşanbe'de de görüşmüştük, mutabakata vardığımız gibi yol haritasının devamını şu anda izliyoruz. Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de malum öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde de zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil." diye konuştu.

Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını gelecek dönemde Türkiye'de gerçekleştireceklerini anımsatan Erdoğan, "Turizmde gerçekten Rusya, özellikle Rus vatandaşlarının Türkiye'ye olan muhabbeti her geçen gün daha da artıyor. Bu da tabii halkımız için de turizmdeki yöneticilerimiz için de ayrı bir güç kaynağımız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii çok daha önemlisi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefini yakalayabilmemiz bizim için çok büyük önem arz ediyor. Ayrıca nükleer olmayan malzemelerin Türkiye piyasasından tedariki hususuna da önem atfediyoruz. 8. Üst düzeyli İstişari Konsey Toplantısında vardığımız mutabakatın neticesinde resmi pasaportlarla ilgili teknik çalışmaların başlatıldığını öğrendim. Bunun kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını da bekliyoruz. Bununla birlikte vize muafiyetinin sağlanması konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz. Bunu hızlandırırsak çok çok daha memnun olacağız." ifadelerini kullandı.

Putin'in açıklamaları

Putin, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, iki ülke arasında karşılıklı büyük çaplı enerji projelerinin devam ettiğini söyledi.

Putin, 2018’de iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirterek, ““Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon avroluk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı turizmin ciddi oranda arttığına işaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, “Geçen sene 6 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu da rekor bir seviyeydi. Bizim turistler Türkiye’de oldukça fazla para harcamaktadır. Türk tarafının bundan geliri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar olmuştur. Karşılıklı Rus-Türk Kültür ve Turizm Yılı devam etmektedir. Bu yılın yeni başarılara vesile olmasını diliyoruz. Bir kez daha sizi gördüğüme çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.” ifadesini kulandı.