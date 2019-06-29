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Alper Uludağ Konyaspor'da

Demirören Haber Ajansı
Alper Uludağ Konyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren 28 yaşındaki başarı futbolcu Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardımcısı Osman Koçak  ve Alper Uludağ katıldı.

Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ, kendisini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Alper Uludağ'ın yeni sezonda 25 numaralı formaya giyeceği belirtildi.

Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması altında 31 maçta forma giyip, 4 gol atıp 3 de asist yapmayı başarmıştı.

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