Acun Ilıcalı sinyali vermişti! Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası

Kiralık formülü: Fenerbahçe, Mesut Özil'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ali Koç'un, bu transfer için bütün imkanları zorladığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun Arsenal'den haftalık 350 bin sterlin kazandığı İngiliz basınında yer alıyor. Buna göre Özil, İngiliz ekibinden yıllık 20 milyon euro civarında gelir elde ediyor.