Acun Ilıcalı sinyali vermişti! Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası
Daha önce Acun Ilıcalı'nın "Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" sözlerini sarf etmesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünya yıldızına sarı-lacivertli formayı giydirmenin hesaplarını yapıyor.
Werder Bremen ile yollarını ayıran Alman golcü Max Kruse'yi transfer eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gözünü karartı ve Arsenal teknik direktörü Unai Emery'nin takımda düşünmediği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i gündemine aldı.
Kiralık formülü: Fenerbahçe, Mesut Özil'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ali Koç'un, bu transfer için bütün imkanları zorladığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun Arsenal'den haftalık 350 bin sterlin kazandığı İngiliz basınında yer alıyor. Buna göre Özil, İngiliz ekibinden yıllık 20 milyon euro civarında gelir elde ediyor.
47 milyon euro'ya transfer olmuştu: 2013'ten bu yana Arsenal'de top koşturan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Mesut Özil, 2013'ün Eylül ayında Real Madrid'den 47 milyon euro'ya Londra ekibine transfer olmuştu.
Acun Ilıcalı sinyali vermişti: Daha önce Acun Ilıcalı'nın "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullanmıştı.