Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay seremonisinde tebessüm ettiren anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay seremonisinde tebessüm ettiren anları

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneksel çay seremonisine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay seremonisinde tebessüm ettiren anları - Sayfa 1

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı aldıktan sonra çay seremonisine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay seremonisinde tebessüm ettiren anları - Sayfa 2

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Japonya'nın Osaka şehrine gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay seremonisinde tebessüm ettiren anları - Sayfa 3

Törenin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay seremonisinde tebessüm ettiren anları - Sayfa 4

Üniversiteyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çay seremonisine de katıldı.

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