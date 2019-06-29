Başakşehir Mehmet Topal'ın peşinde

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Burak, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor.

Kadrosunu Aziz Behich, Fredrik Gulbrandsen ve Bursaspor’dan Furkan Soyalp ile güçlendiren Medipol Başakşehir, transferde ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı.

Turuncu-Lacivertliler’de Mahmut Tekdemir’den stoper olarak faydalanmak isteyen teknik direktör Okan Buruk’un şampiyonluk yarışında olmak adına orta sahasını Mehmet Topal’la güçlendirmek istediği öğrenildi.

İlk tercih Avrupa

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılmaya başlayan yıldız oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, “Mehmet Topal için önceliğimiz Avrupa’dan gelecek teklifler” derken Başakşehir’in ise önümüzdeki günlerde bu transferde ciddi adımlar atması bekleniyor.