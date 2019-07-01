HABER /  GALATASARAY

Galatasaraylı Diagne'den transferiyle ilgili olay sözler

Galatasaraylı Diagne'den transferiyle ilgili olay sözler

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Senegalli golcü Diagne, "Galatasaray ile 4 yıl daha kontratım var ve kalmaya karar verdim. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?" dedi.

Adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Diagne, transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

Geleceği hakkında konuşan Diagne, "Galatasaray ile 4 yıl daha kontratım var ve kalmaya karar verdim. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?" dedi.

Galatasaray'da kalmaya karar verdiğini belirten Senegalli golcü ''Kalmaya karar verdim çünkü benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. En azından artık beni aramazsınız" ifadelerini kullandı.

Terim'in hayalleri suya düştü
UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray,  yüksek  bonservis ücretiyle alınan Diagne'yi iyi bir bedelle elden çıkararak transferde hareket imkanı yakalamayı planlıyordu. Böylelikle teknik direktör Fatih Terim'in planları suya düşmüş oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
Çıplak gösteren uygulama kapandı
Çıplak gösteren uygulama kapandı
Fikret Orman'dan Ryan Babel sorusuna yanıt
Fikret Orman'dan Ryan Babel sorusuna yanıt
Eski Bakan Hüseyin Çelik’in babası vefat etti
Eski Bakan Hüseyin Çelik’in babası vefat etti
İmamoğlu'nun gelişinin ardından Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti
İmamoğlu'nun gelişinin ardından Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti
Mansur Yavaş'ın "fışkiye" videosuna Melih Gökçek'ten bomba yanıt!
Mansur Yavaş'ın "fışkiye" videosuna Melih Gökçek'ten bomba yanıt!
ÖNCEKİ HABERLER
Üniversiteliler Sosyal Çalışma Programına büyük ilgi gösterdi
Üniversiteliler Sosyal Çalışma Programına büyük ilgi gösterdi
Abdulkadir Parmak’tan Onazi ve Mikel’e esprili gönderme
Abdulkadir Parmak’tan Onazi ve Mikel’e esprili gönderme
65 yaş maaşı ne kadar oldu bu ay zam olacak mı?
65 yaş maaşı ne kadar oldu bu ay zam olacak mı?
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer haberlerine tepki
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer haberlerine tepki
GTA 6'nın Narcos'tan ilham aldığı iddia edildi
GTA 6'nın Narcos'tan ilham aldığı iddia edildi
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlara gözaltı
Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlara gözaltı
Evde bakım maaşlarına bu ay zam var mı Temmuz'da kaç para olacak?
Evde bakım maaşlarına bu ay zam var mı Temmuz'da kaç para olacak?
Yorumlar