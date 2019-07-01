Galatasaraylı Diagne'den transferiyle ilgili olay sözler

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Senegalli golcü Diagne, "Galatasaray ile 4 yıl daha kontratım var ve kalmaya karar verdim. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?" dedi.

Adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Diagne, transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

Geleceği hakkında konuşan Diagne, "Galatasaray ile 4 yıl daha kontratım var ve kalmaya karar verdim. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?" dedi.

Galatasaray'da kalmaya karar verdiğini belirten Senegalli golcü ''Kalmaya karar verdim çünkü benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. En azından artık beni aramazsınız" ifadelerini kullandı.

Terim'in hayalleri suya düştü

UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray, yüksek bonservis ücretiyle alınan Diagne'yi iyi bir bedelle elden çıkararak transferde hareket imkanı yakalamayı planlıyordu. Böylelikle teknik direktör Fatih Terim'in planları suya düşmüş oldu.